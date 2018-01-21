Двое гражданских пострадали в серой зоне, - ГПСУ

В районе населенного пункта Оленевка Донецкой области пострадали двое пассажиров микроавтобуса, вероятно, или в результате обстрела, или от подрыва взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

«От лиц, следующих через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц — пассажиров микроавтобуса пострадали то ли в результате обстрела, то ли поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются, информация уточняется. Пограничники сообщили представителей международных организаций.