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В Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ

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В Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге начнет свою работу Парламентская Ассамблея Совета Европы. Украинскую делегацию возглавляет народный депутат Владимир Арьев.

Сессия продлится с 22 до 26 января, в повестке дня дебаты по различным вопросам, выступления высокопоставленных должностных лиц, избрание президента ПАСЕ и Комиссара СЕ по правам человека, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, в понедельник будет проголосован и назван новый президент ПАСЕ, состоятся дебаты о росте исламофобии, антисемитизма и ксенофобии в Европе; израильско-палестинском мирном процессе.

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Во вторник, 23 января, перед ПАСЕ выступит Генсек Турбьерн Ягланд, состоится первый раунд избрания нового Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ, дебаты на тему защиты и продвижения региональных языков и языков национальных меньшинств, по результатам которой ПАСЕ будет голосовать резолюцию и рекомендации. Также перед ПАСЕ выступит крон-принцесса Дании и будет заслушан доклад «Гуманитарные последствия войны в Украине». По этому докладу состоятся дебаты и будет проголосована резолюция и рекомендации.

В среду — второй раунд избрания Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ, дебаты по созданию основ современного управления спортом, эффективного футбольного менеджмента, выступления президента Армении, премьер-министра Дании. Также состоится заседание ad hoc комитета.

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В четверг будет заслушан годовой отчет Комиссара СЕ по правам человека Нила Муйжниекса, состоятся дебаты о защите детей в вооруженных конфликтах, по результатам которых будет принята резолюция, перед парламентариями выступит президент Австрии. Также будет представлен обзор выполнения обязательств Эстонией, Грецией, Венгрией и Ирландией.

В последний день сессии, 26 января, пройдут дебаты по двум темам: о юридическом иммунитете международных организаций и усилении международного регулирования против продажи средств пыток.

Как сообщал ранее Владимир Арьев, в Совете Европы при поддержке пророссийского лобби, в частности, на этой сессии, будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций и таким образом вернуть к организации Россию.

ПАСЕ, открытие, Страсбург
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