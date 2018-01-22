Суд Англии сегодня начинает рассмотрение апелляции по «долгу Януковича»

Апелляционный суд Англии сегодня, 22 января 2018 года, начинает рассмотрение дела о долге Украины перед Россией на 3 млрд долларов (так называемый «долг Януковича»). Коллегия из трех судей намерена заседать четыре-пять дней, однако решение может быть принято не ранее, чем через полгода, рассказал РБК-Украина источник, знакомый с подробностями дела.
«Точные сроки не определены. Ориентировочно это будет июнь-июль», — предположил высокопоставленный собеседник издания, не пожелавший назвать свое имя.
Напомним, ранее сообщалось, что суд Лондона определил судей для рассмотрения апелляции Украины по «долгу Януковича». Ожидается, что заседание апелляционного суда по данному делу продлится пять дней.
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