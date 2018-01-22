За время работы Нацполиции погибли 25 правоохранителей

С момента создания Национальной полиции Украины погибли 25 правоохранителей, 1200 получили ранения. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего с момента создания Национальной полиции Украины при исполнении служебных обязанностей получили ранения 1197 полицейских, из них 38 — в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, 24 работника полиции — погибли, из них четыре — в зоне АТО», — сообщили в Нацполиции.

Отметим, что в июле 2015 года в Украине завершилась реформа органов МВД, в ходе которой милицию заменила Нацполиция.