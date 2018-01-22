Варшава не будет сокращать объемы помощи Украине, — посол Пекло

Польша не планирует сокращать объемы помощи Украине, заявляет польский посол в Киеве Ян Пекло.

«У нас идет помощь и через ООН и через проект UNDP. Мы также выделяем средства для переселенцев с Донбасса, чтобы они могли найти работу, купить необходимые вещи. Вместе с замминистра иностранных дел Польши Бартошем Цихотски мы были в Краматорске и Славянске, где видели обстановку. Также мы помогаем в реабилитации украинских военных», — сказал он в понедельник в Киеве.

При этом польский дипломат подчеркнул, что помощь будет продолжатся и в этом году.

«Никто не говорил, что на это не будут выделяться средства», — отметил Пекло.