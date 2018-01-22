В ПАСЕ обсудят возврат делегации России в Ассамблею

23 января в ПАСЕ состоится заседание специального комитета по поиску механизма возврата российской делегации в Ассамблею. Об этом сообщает УНИАН.
По словам бывшего президента ПАСЕ Стеллу Кириакидес, специальный комитет должен будет заниматься поиском механизма привлечения российской делегации к работе во всех уставных органах Совета Европы.
«Принятая резолюция четко учитывает, что этот процесс требует от всей Ассамблеи и каждой страны-члена этой организации сделать все возможное, чтобы обеспечить, чтобы каждая страна-член в полной мере была представлена в процессе как на парламентском, так и межправительственном уровне в строгом соответствии с их соответствующими обязательствами», — сказала Кириакидес.
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