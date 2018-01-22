Защита Януковича требует допросить в качестве свидетеля главу НБУ

Защита Виктора Януковича требует допросить главу НБУ Валерию Гонтареву и советника президента Макара Пасенюка в качестве свидетелей в деле против руководства «Ощадбанка» и по спецконфискации. Как сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича, защита экс-президента подал в Печерский районный суд г. Киева заявление, в котором просит допросить свидетелей «в рамках дела о защите чести, достоинства и деловой репутации против председателя правления „Ощадбанка“ Андрея Пышного за распространенную им недостоверную информацию о наличии на счетах „Ощадбанка“ свыше 1,15 млрд долларов США Виктора Януковича».

«Еще в ноябре 2017 года „Ощадбанк“ опроверг наличие на счетах Виктора Януковича 1,15 млрд долларов США, когда предоставил суду официальную информацию, что по состоянию на 10 ноября 2016 года на его счетах находились средства в сумме 31 млн грн и 87,6 тыс. долларов», — сказал Сердюк.

Тогда же, по его словам, должностные лица «Ощадбанка», пытаясь хоть как-то «помочь» своему руководителю, «совершили служебный подлог и предоставили Печерскому суду ложную информацию о существовании определенного поручения от президента Украины Виктора Януковича относительно размещения в „Ощадбанке“ средств и ценных бумаг».

«На требование адвокатов немедленно обнародовать это поручение банк не отреагировал никоим образом. Также без ответа остался и наш адвокатский запрос в ГПУ, поданный еще 5 декабря 2017 года, каким мы требовали предоставить копии поручения Виктора Януковича „Ощадбанку“ и копии решения суда, на основании которого 28 апреля 2017 года проводилась спецконфискация около 1,2 млрд долларов США, которые якобы принадлежали Виктору Януковичу», — отметил адвокат.

Он добавил, что в Едином реестре судебных решений текст соответствующего решения суда отсутствует, но в тексте, распространенном средствами массовой информации, нет ни одного доказательства или ссылки на то, что Виктор Янукович имеет хоть какое-то отношение к конфискованным средствам. Но там фигурирует финансовая компания ICU (ООО «Инвестиционный капитал Украины»), собственниками которой на момент перевода денег и покупки облигаций внутреннего государственного займа были Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк.

«Поскольку сам глава „Ощадбанка“ уклоняется от участия в суде и предоставления объяснений относительно наличия средств Виктора Януковича в „Ощадбанке“, относительно его отношения к конфискованным средствам и ценным бумагам и относительно их реальных собственников, для установления истины и прекращения каких-либо инсинуаций по этому поводу мы считаем необходимым допросить Валерию Гонтареву и Макара Пасенюка», — подчеркнул Виталий Сердюк.

Напомним, 17 января генпрокурор Юрий Луценко допустил, что главу Нацбанка Валерию Гонтареву и советника президента Петра Порошенко, совладельца компании ICU Макара Пасенюка могут допросить по делу о хищении 1,5 млрд долларов, которые власти связывают с окружением Януковича. При этом Луценко отметил, что «конкретно ни Гонтарева, ни Пасенюк не является брокерами». Он напомнил, что сейчас в ГПУ есть ответ комиссии, что действия брокера законные, но эти результаты еще проверяет одна из «областных экспертных учреждений».