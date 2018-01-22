ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 215 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы неплатежеспособных банков на общую сумму 214,93 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 144,49 млн грн состоялись торги по продаже прав требования по кредитам и на 70,44 млн грн — от реализации недвижимости и основных средств банков.

В Фонде отметили, что в течение прошедшей недели, состоялись аукционы по продаже: активов АО «Банк «Финансы и Кредит» на 70,46 млн грн; активов ПАО КБ «Хрещатик» на 41,46 млн грн; активов АО «Дельта Банк» на 27,44 млн грн; активов ПАО «ВБР» на 21,26 млн грн; активов ПУАО «Фидобанк» на 18,24 млн грн; прав требования по кредитам ПАО «Банк «Форум» на 9,81 млн грн; прав требования по кредитам ПАО «Энергобанк» на 5,84 млн грн; активов ПАО «ВиЭйБи Банк» на 5,37 млн грн; коммерческой недвижимости и основных средств ПАО «Старокиевский банк» на 3,64 млн грн; активов ПАО «КБ «Инвестбанк» на 3,49 млн грн.