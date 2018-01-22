«Укртрансгаз» будет сотрудничать с французской Powernext для развития биржевой торговли газом

ПАО «Укртрансгаз» (УТГ) и Powernext (Франция) намерены сотрудничать при создании спотового и фьючерсного биржевых рынков торговли газом в Украине, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на подписанный меморандум.

«Для „Укртрансгаза“ это еще один шаг к интеграции с европейскими газотранспортными операторами, дальнейшего развития рынка газа в Украине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Powernext является провайдером общеевропейской платформы для торговли газом PEGAS, которая позволяет участникам рынка продавать природный газ на 12 хабах в девяти странах. На сегодня это основная площадка для торговли природным газом в Европе. После установления сотрудничества с Центральноевропейским газовым хабом (CEGH) в 2016 году и интеграции чешского газопровода на платформу PEGAS в декабре 2017 года, Powernext начала интеграцию в Восточную Европу.

В УТГ отмечают, что основным препятствием в развитии биржевой торговли в Украине является отсутствие современных информационных систем и механизмов клиринга, который призван гарантировать выполнение заключенных на бирже сделок и минимизировать риски контрагента. В то же время в стране существует потребность в применении рыночных механизмов для внедрения режима ежедневной балансировки и дальнейшего развития биржевой торговли газом.

«Мы как оператор ГТС готовы активно использовать такую торговую платформу для закупки топливного и газа для балансировки, как этот требует европейский регламент по суточной балансировке. Такой подход планируем внедрить уже в 2018 году», — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса УТГ Сергей Макогон.

PEGAS — общеевропейская платформа для торговли газом является частью EEX Group, которой оперирует Powernext. PEGAS предоставляет своим членам доступ ко всем продуктам на единой платформе и позволяет им торговать контрактами на природный газ на рынках Австрии, Бельгии, Дании, Голландии, Франции, Германии, Италии, Чехии и Великобритании.

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.