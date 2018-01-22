ГФС требует от «Росавы» уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени за невозврат валютной выручки

Государственная фискальная служба требует от ЧАО «Росава» (эксплуатирует Белоцерковский шинный завод) уплатить в государственный бюджет 1 млрд 274,746 млн грн пени за невозврат в страну валютной выручки.

Соответствующая информация содержится в судебных материалах, обнародованных в Едином госреестре.

Свои требования ГФС направила «Росаве» в письме-решении от 27 июля 2017 года. Компании пока не удалось обжаловать взыскание в судебном порядке.

Как сообщалось, «Росава» входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго.

Напомним, ФГИ продал завод по производству шин.