Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед переговорами с Сурковым

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается посетить Украину на этой неделе, сообщил он «Голосу Америки».
«Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду 24 января поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве», — говорится в сообщении.
На следующий день, 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны будут говорить о состоянии конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.
В то же время Волкер заявил, что прошедшая встреча с Сурковым 13 ноября в Белграде была «шагом назад». По его словам, Кремль не был готов к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.
«Это была приятная встреча и положительная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече», — заявлял Волкер в ноябре после встречи.
Как известно, 21 августа 2017 года Волкер и Сурков провели первую встречу в Минске. Позже стороны сообщили, что встреча носила скорее «ознакомительный» характер: проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.
Вторая встреча прошла 7 октября в Сербии. Волкер и Сурков поговорили о перемирии на Донбассе.
Волкер считает, что в миротворческой миссии не должно быть представителей России.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.863,81 0.0213
|2.891,29 0.0058
|100 евро
|3.487,34 0.0303
|3.545,41 -0.0013
|10 рублей
|4,65 0.0008
|5,13 0.0014
|Курс, UAH
|Золото
|385.309,001.935,00
|Серебро
|4.915,16-2,91
|Платина
|289.314,00964,00
|Палладий
|319.312,001.609,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016