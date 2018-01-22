Боевики за день шесть раз обстреляли силы АТО, один военный погиб

С начала суток и до 18:00 22 января боевики осуществили шесть прицельных обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, в результате чего погиб один военный ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования ночью обстреляли из 120-мм минометов Троицкое. В утреннее время они активизировались на Светлодарской дуге.

«В течение дня, с небольшими перерывами, с разных направлений оккупанты неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и 120-ти и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское», — говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, боевики применили минометы калибра 82-мм по защитникам Новотроицкого.

Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики два раза открывали огонь по позициям сил АТО, ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.