На шахте в Покровске произошла вспышка метана, пострадали восемь горняков

В понедельник, 22 января, в результате вспышки метана на частном предприятии «Шахтоуправление „Покровское“» (Донецкая область) получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы восемь горняков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

«Происшествие произошло в 16:22, в это время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке — 37», — отметил он.

По его словам, все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность.

Работы на блоке приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Напомним, 20 января на шахте «Ждановская» в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения. Взорвалась метановоздушная смесь.