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Экс-топ-менеджер «Брокбизнесбанка» отделался минимальным штрафом за участие в выводе 1,4 млрд грн

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Экс-топ-менеджер «Брокбизнесбанка» отделался минимальным штрафом за участие в выводе 1,4 млрд грн

Бывшего топ-менеджера «Брокбизнесбанка» Юрия Винограда, признавшего вину в содействии выведению из банка более 1,4 млрд гривень, приговорили в 5 годам лишения свободы условно и обязали уплатить 5 тысяч гривень штрафа, передают «Наші гроші».

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Соответствующий приговор вынес Подольский суд Киева 9 января, закрепив соглашения Винограда с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

Виноград, который с 20 января по 27 февраля 2014 года занимал должность заместителя директора департамента инвестиционной деятельности АО «Брокбизнесбанк», признал вину в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, завладении чужим имуществом и сокрытии важных документов.

По данным следствия, осужденный принимал непосредственное участие в незаконном выводе 1,44 млрд гривень из «Брокбизнесбанка» в январе 2014 года, выдававая кредиты фиктивным фирмам Сергея Курченко, который не собирался их возвращать.

За эти действия, по данным следствия, представители компании Курченко ВЕТЭК заплатили Винограду не более двух тысяч долларов.

До того как получить должность топ-менеджера в «Брокбизнесбанке», Виноград работал кладовщиком, менеджером и торговым представителем. Его общий трудовой стаж не превышает шести лет, экономического образования Виноград не получал.

23 января 2014 года замдиректора департамента инвестиционной деятельности «Брокбизнесбанка» передали полномочия принимать единоличные решения о приобретения и отчуждении имущества, проведении активных и пассивных операций банка, предоставлении кредитов субъектам хозяйствования. Следствие считает, что это решение было незаконным, так как указанные решения должны принимать коллегиальные органы и профильные структурные подразделения банка. Передачу полномочий Виноградову обеспечили высшие должностные лица «Брокбизнесбанка», подделав официальные документы.

30 января 2014 года Виноград подписал кредитные договоры с фиктивными фирмами Курченко. В тот же день, а также 7 февраля на счета этих фирм были перечислены средства, общая сумма которых составил 14,29 млрд гривень.

В настоящее время «Брокбизнесбанку» не возвращены 1,44 млрд гривень, предоставленные в качестве кредитов ООО «Фешн Мобайл», ООО «Укркомерцпостач», ООО «Юрай». Потерю активов банка подтвердила судебно-экономическая экспертиза.

Кроме того, по данным следствия, Виноград и ряд неустановленных лиц умышленно вынес из офиса банка пакет особо важных документов, местонахождение которых так и не было установлено.

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Среди похищеных документов — оригиналы протоколов заседаний банка, оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг с Государственным ипотечным учреждением и «Укргазбанком», оригиналы хозяйственных договоров, оригиналы договоров прямого репо с государственными облигациями Украины от 12 февраля 2014 года и другие.

В приговоре указано, что Виноград дал показания против членов преступной организации и помог установить обстоятельств вывода 1,44 млрд гривень из «Брокбизнесбанка» и других преступлений преступной группы.

Близкий к Виктору Януковичу бизнесмен Сергей Курченко в августе 2013 года приобрел более 80% акций АО «Борокбизнесбанк» номинальной стоимостью 2 млрд гривень.

В феврале 2014 года Нацбанк признал «Брокбизнесбанк» неплатежеспособным, в июне того же года была запущена процедура его ликвидации.

Как сообщалось, Печерский суд отказался передавать имущество медаихолдинга UMH Group, который Курченко приобрел у его основателя Бориса Ложкина, в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

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Имущество UMH было арестовано по инициативе Генпрокуратуры в рамках уголовного расследования деятельности концентра ВЕТЭК, который следствие считает подразделением ОПГ Януковича.

Суд отказал ГПУ, отметив, что прокурором не представлено доказательств, которые подтверждают, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума (около 350 тыс. грн), как и не представлено доказательств обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству.

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По данным следствия, Курченко преступным путем приобрел ФК «Металлист», UMH group, Одесский НПЗ и сеть АЗС в Германии.

банки, Сергей Курченко, Брокбизнесбанк, расследования, хищение
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