От Ethereum «откололась» новая криптовалюта

19 января от второй по популярности после биткоина криптовалюты — Ethereum — «откололась» новая криптовалюта под названием EtherZero, сообщает ForkLog.

Впервые о проекте EtherZero стало известно в конце декабря. Тогда сообщалось о якобы улучшенной версии «эфира».

Среди основных характеристик EtherZero называются двухуровневая сетевая система, использующие архитектуру Dash мастер-ноды, система автономного управления сообществом, нулевые комиссии, мгновенные переводы и, наконец, высокая масштабируемость.

Авторы проекта заявляют, что пользователи Ethereum получат около 116 млн токенов ETZ, каждый из которых равен одному ETH. Также разработчики новой криптовалюты предусматривают капитализацию EtherZero на уровне 9,5 млн долларов (около 10% от классического Ethereum).

В то же время на официальном сайте Ethereum о хардфорке ничего не говорится. Не дают никаких комментариев и разработчики сети.

Также на сайте проекта размещены логотипы различных бирж и кошельков, которые, как предполагается, будут поддерживать новую монету, но пока ни одна из крупных платформ этого не подтвердила.

Напомним, 12 января на блоке 503 888 состоялся новый хардфорк криптовалюты биткоин, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin.