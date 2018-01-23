Стало известно, кто больше всего заработал через ProZorro в 2017 году

Фармацевтический дистрибьютор ООО «БАДМ-Б» по итогам 2017 года стал лидером по количеству выигранных тендеров в системе электронных закупок ProZorro, сообщает Delo.ua.

Согласно данным, в прошлом году компания победила почти в 3 тыс тендеров и заработала 533 млн гривен.

Второе и третье место соответственно заняли ООО «Украинская бумага», которое выиграло 2,6 тыс. тендеров (277 млн гривен) и ООО «Альянс Эволюшн» — 2,2 тыс. тендеров (505 млн гривен). В пятерку лидеров по количеству выигранных тендеров также вошли ООО «Эпицентр К» (1,6 тыс. тендеров на 144 млн гривен) и ООО «Медицинский центр «М.Т.К.» (1,4 тыс. тендеров на 269 млн гривен).

По сумме выигранных тендеров рейтинг возглавил «Нафтогаз». В 2017 году компания закрыла 18 тендеров на общую сумму в 25,3 млрд гривен.

Компания ООО «Автомагистраль-Юг» заключила 92 тендера на 11,2 млрд гривен. Тройку лидеров замыкает ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» — 5,4 млрд гривен (112 тендеров). На пятом и четвертом месте ООО «Интерпайп Украина» — 3,96 млрд гривен (72 тендера) и ООО «ПБС» — 3,84 млрд гривен (40 тендеров).