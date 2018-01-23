Стало известно, кто больше всего заработал через ProZorro в 2017 году

Фармацевтический дистрибьютор ООО «БАДМ-Б» по итогам 2017 года стал лидером по количеству выигранных тендеров в системе электронных закупок ProZorro, сообщает Delo.ua.
Согласно данным, в прошлом году компания победила почти в 3 тыс тендеров и заработала 533 млн гривен.
Второе и третье место соответственно заняли ООО «Украинская бумага», которое выиграло 2,6 тыс. тендеров (277 млн гривен) и ООО «Альянс Эволюшн» — 2,2 тыс. тендеров (505 млн гривен). В пятерку лидеров по количеству выигранных тендеров также вошли ООО «Эпицентр К» (1,6 тыс. тендеров на 144 млн гривен) и ООО «Медицинский центр «М.Т.К.» (1,4 тыс. тендеров на 269 млн гривен).
По сумме выигранных тендеров рейтинг возглавил «Нафтогаз». В 2017 году компания закрыла 18 тендеров на общую сумму в 25,3 млрд гривен.
Компания ООО «Автомагистраль-Юг» заключила 92 тендера на 11,2 млрд гривен. Тройку лидеров замыкает ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» — 5,4 млрд гривен (112 тендеров). На пятом и четвертом месте ООО «Интерпайп Украина» — 3,96 млрд гривен (72 тендера) и ООО «ПБС» — 3,84 млрд гривен (40 тендеров).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.865,05 0.0337
|2.892,24 0.0153
|100 евро
|3.489,16 0.0485
|3.546,73 0.0119
|10 рублей
|4,66 0.0016
|5,14 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|385.309,001.935,00
|Серебро
|4.915,16-2,91
|Платина
|289.314,00964,00
|Палладий
|319.312,001.609,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016