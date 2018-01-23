Войти
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий
законы
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий
Гройсман пояснил, почему упала гривна
валютный рынок
Гройсман пояснил, почему упала гривна

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

перспективы
RSS

Миссия ОБСЕ в Украине может завершиться в марте 2018 года

304
Миссия ОБСЕ в Украине может завершиться в марте 2018 года

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о том, что срок действия миссия на территории страны истекает в марте 2018 года. Об этом он сказал в Мариуполе во время общения с представителями местной общины, среди которых преобладали журналисты, передает 0629.com.ua.

Читайте также: ОБСЕ сообщили, где боевики спрятали танки в Донбассе

«Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 г. и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения», — говорится в сообщении.

Также Хуг рассказал, что работу Миссия начала еще до начала конфликта на Востоке страны 21 марта 2014 года по приглашению Украинской стороны и это решение подержали 57 стран-участниц. С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ.

При этом журналисты подчеркивают, что общение не носило характер дискуссии, поэтому журналистам рекомендовали не записывать происходящее на видео и не давать прямые цитаты спикеров.

Читайте также: В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

Напомним, ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. В Украине с марта 2014 года функционирует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ), началу работы которой было положено обращением правительства страны в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СММ является невооруженной гражданской миссией, которая работает 24 часа в сутки, 7дней в неделю, во всех регионах Украины. Ее основные задачи — это беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.

ОБСЕ, Донбасс, кризис на юго-востоке, горячие точки, Александр Хуг
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 января 2018
Понедельник, 22 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.865,05 0.0337 2.892,24 0.0153
100 евро 3.489,16 0.0485 3.546,73 0.0119
10 рублей 4,66 0.0016 5,14 0.0015
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Почему курс пошел вверх, и что с ним будет дальше

19 января курс в киевских обменных пунктах достиг психологического барьера в 29 гривен за доллар. Доллар по 29 продавали в Киеве всего несколько банков, и, наверное, с десяток операторов демонстративно установили курс 29,95 грн за доллар, вплотную пододвинув его к психологической отметке. Казалось бы, ничего нового тут нет, просто спекулянты щупали рынок перед очередным прыжком, но при более детальном рассмотрении все оказалось более запутанным, чем можно было предположить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн… (часть III)

Отток рабочей силы за рубеж приводит к лавинообразному эффекту: он - в условиях «безвиза» и при отсутствии государственного вмешательства - стимулирует дальнейшую утечку рабочих рук и «мозгов». Например, сегодня Польша активно привлекает на работу семейные пары в возрасте 45 лет и старше, к которым не особо благожелательны украинские работодатели - с одной стороны, и для них отодвинулись сроки и стали неопределенными перспективы пенсионного обеспечения - с другой. А эти люди, трудоустроившись, готовят «польскую площадку» для своих детей...
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Долгая дорога к миру на Донбассе

Декабрьское социологическое исследование Фонда «Демократические инициативы» и Центра имени Разумкова по вопросам «войны и мира на Донбассе» дал уже привычную картину: украинское общество в целом - за мир через компромиссы, но ни один из предлагаемых компромиссов не находит общественной поддержки. Так что интересным является не столько сам результат, сколько динамика общественного мнения в этих вопросах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016