Миссия ОБСЕ в Украине может завершиться в марте 2018 года

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о том, что срок действия миссия на территории страны истекает в марте 2018 года. Об этом он сказал в Мариуполе во время общения с представителями местной общины, среди которых преобладали журналисты, передает 0629.com.ua.
«Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 г. и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения», — говорится в сообщении.
Также Хуг рассказал, что работу Миссия начала еще до начала конфликта на Востоке страны 21 марта 2014 года по приглашению Украинской стороны и это решение подержали 57 стран-участниц. С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ.
При этом журналисты подчеркивают, что общение не носило характер дискуссии, поэтому журналистам рекомендовали не записывать происходящее на видео и не давать прямые цитаты спикеров.
Напомним, ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. В Украине с марта 2014 года функционирует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ), началу работы которой было положено обращением правительства страны в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СММ является невооруженной гражданской миссией, которая работает 24 часа в сутки, 7дней в неделю, во всех регионах Украины. Ее основные задачи — это беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
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