СБУ опубликовала запись переговоров руководителя ЧВК «Вагнера» и генерала ВС РФ

Служба безопасности Украины опубликовала запись переговоров руководителя российских наемников ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и генерала Вооруженных сил РФ Евгения Никифорова с позывным «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Судя по записи, Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники ППК «Вагнера» на боевые позиции.

Отметим, что ЧВК «Вагнер» — это нелегальная военная структура РФ. Наемники участвовали в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. Известно, что данное формирование было создано в 2013 году на основе так называемого «Славянского корпуса». Весной 2014 года незаконно действовали в Крыму со стороны РФ, а позже — на территории Луганской области, сейчас участвует в военных действиях в Сирии.

Руководителем является российский подполковник запаса Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». Сообщалось, что ЧВК «Вагнер» была причастна к ликвидации террористов «ЛНР» Олександра Беднова и Алексея Мозгового.

В октябре 2017 года Служба безопасности Украины обнародовала результаты своего расследования относительно деятельности ЧВК «Вагнер». Было установлено, что наемники данного формирования принимали участие в боях за луганский аэропорт, а также в Дебальцево. Помимо этого, двое из них подозреваются в сбивании Ил-76 под Луганском.

15 января 2018 года СБУ установила более 2 тысяч наемников ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе, и заявила, что часть бойцов имеет уголовное прошлое и была завербована в ЧВК после получения срока.