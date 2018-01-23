Украина может выйти на международные рынки капитала в I полугодии 2018 года

Украина может в очередной раз выйти на международные рынки капитала в I полугодии 2018 года, разместив евробонды. Об этом в кулуарах суда в Лондоне Reuters рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен удовлетворять потребности. Всякий раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок...У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас», — заявил Данилюк.
Он также отметил, что возможность размещения евробондов может появиться до конца июня.
Кроме того, комментируя замечания МВФ к законопроекту об антикоррупционном суде, Данилюк отметил, что в документ могут включить некоторые из предложений фонда.
«Мы всегда серьезно смотрим на то, что предлагает нам МВФ, особенно в вопросах, где у Украины меньше опыта», — добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена в 2018 году выпустить евробонды на 2 млрд долларов.
В то же время, в Минфине заверяют, что объем эмиссии евробондов может быть скорректирован в зависимости от получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.865,05 0.0337
|2.892,24 0.0153
|100 евро
|3.489,16 0.0485
|3.546,73 0.0119
|10 рублей
|4,66 0.0016
|5,14 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|385.309,001.935,00
|Серебро
|4.915,16-2,91
|Платина
|289.314,00964,00
|Палладий
|319.312,001.609,00
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