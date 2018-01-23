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Украина может выйти на международные рынки капитала в I полугодии 2018 года

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Украина может выйти на международные рынки капитала в I полугодии 2018 года

Украина может в очередной раз выйти на международные рынки капитала в I полугодии 2018 года, разместив евробонды. Об этом в кулуарах суда в Лондоне Reuters рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен удовлетворять потребности. Всякий раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок...У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас», — заявил Данилюк.

Он также отметил, что возможность размещения евробондов может появиться до конца июня.

Кроме того, комментируя замечания МВФ к законопроекту об антикоррупционном суде, Данилюк отметил, что в документ могут включить некоторые из предложений фонда.

«Мы всегда серьезно смотрим на то, что предлагает нам МВФ, особенно в вопросах, где у Украины меньше опыта», — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена в 2018 году выпустить евробонды на 2 млрд долларов.

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В то же время, в Минфине заверяют, что объем эмиссии евробондов может быть скорректирован в зависимости от получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Минфин, ОВГЗ, облигации, макроэкономика, капитал, Александр Данилюк, евробонды
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