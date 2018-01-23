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В 2017 году в мире погибло рекордное число миротворцев ООН

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В 2017 году в мире погибло рекордное число миротворцев ООН

В 2017 году в мире погибло рекордное число миротворцев ООН за 24 года, сообщается в докладе главы организации Антониу Гутерриша. Отмечается, что за год 56 миротворцев ООН погибли насильственной смертью.

«Эти цифры выходят за все допустимые рамки, и они, по всей видимости, продолжат расти. Нужно что-то изменить, чтобы развернуть тенденцию вспять», — заявил глава ООН.

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С 1948 года на службе погибли более 3,5 тыс. миротворцев, из них 943 — в результате насильственных действий. Но с 2013 года наметилась тенденция к росту числа жертв среди миротворцев.

«195 человек личного состава миротворческих миссий ООН были убиты в результате актов насилия — больше, чем за любой другой пятилетний период в истории», — подчеркнул Гутерриш.

Чтобы изменить тенденцию и сократить число жертв среди миротворцев, генсек ООН в ноябре 2017 года назначил бразильского генерала-лейтенанта Карлуша Альберто дос Сантуша Круза, которому было поручено проанализировать ситуацию и объяснить, почему в последние годы растут потери среди голубых касок.

В итоге комиссия во главе с генералом пришла к выводу, что наплыв экстремистов, вооруженных групп, оргпреступности и рост других угроз привел к тому, что «флаг всемирной организации больше не служит естественной защитой для миротворцев», и преступные элементы не стесняются совершать на них нападения. Комиссия представила ряд рекомендаций, в том числе посоветовала лучше готовить будущих голубых касок к опасностям, которые их ожидают, а также улучшить комплектование миссий.

ООН, миротворцы
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