Войти
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн
доходы
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий
законы
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Безвизом с ЕС уже воспользовались почти 402 тыс. украинцев

121
Безвизом с ЕС уже воспользовались почти 402 тыс. украинцев

С начала действия безвизового режима в страны Европейского союза выехали почти 402 тыс. украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«С начала безвиза — почти 402 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году

Больше всего украинцев с биометрическим паспортом пересекали границу с Польшей (94,5 тыс.), Словакией (почти 27 тыс.), Венгрией (55 тыс.) и Румынией (79 тыс.). Воздушными путями воспользовались 146 тыс. человек.

Всего с начала действия безвиза был зафиксирован 61 отказ, однако эти данные могут быть некорректными, потому что люди не всегда об этом информируют.

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба оформила в минувшем году 1 млн 113 тыс. 673 ID-карточки и 3 млн 989 тыс. 989 биометрических паспортов гражданам Украины.

Напомним, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Великобритании и Ирландии).

безвиз
Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.867,23 0.0275 2.893,42 0.0175
100 евро 3.495,62 0.0781 3.551,35 0.062
10 рублей 4,67 0.0015 5,15 0.0013
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О госбюджете США. Армагеддон приближается?

Тем, кто прогнозирует падение курса доллара именно из-за непринятия госбюджета США, скажу - важно разграничить: бюджет и госдолг - сферы ответственности Госказначейства США, доллар - сфера ответственности Федеральной резервной системы США. Думаю, из этого, при желании, можно сделать соответствующие выводы.
Нассим Талеб
Нассим Талеб
экономист и трейдер, автор теории «Черного лебедя»

Биткоин может ждать провал, но теперь мы знаем, что делать

Возможно, биткоин слишком волатилен, по крайней мере, пока. Но это первая органическая валюта. Само существование биткоина - это страховка, которая напомнит правительствам, что у них больше нет монополии на валюту, последний объект, который контролировала правящая элита. Это наша с вами страховка от будущего по сценарию Оруэлла.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Почему курс пошел вверх, и что с ним будет дальше

19 января курс в киевских обменных пунктах достиг психологического барьера в 29 гривен за доллар. Доллар по 29 продавали в Киеве всего несколько банков, и, наверное, с десяток операторов демонстративно установили курс 29,95 грн за доллар, вплотную пододвинув его к психологической отметке. Казалось бы, ничего нового тут нет, просто спекулянты щупали рынок перед очередным прыжком, но при более детальном рассмотрении все оказалось более запутанным, чем можно было предположить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016