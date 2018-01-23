Курт Волкер прибыл в Украину

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в международный аэропорт «Борисполь». Как сообщил помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк, самолет с Волкером на борту прибыл сегодня около 13:00, передает УНИАН.
В посольстве отметили, что Волкер проведет в Киеве ряд встреч с украинскими чиновниками. На 24 января также запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко. По информации пресс-атташе, Волкер скорее всего не прибудет 24 января на Донбасс из-за плохих погодных условий.
«Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве ... погодные условия неблагоприятны», — заявил Ковалюк.
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