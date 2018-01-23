Президент подписал закон о мониторинге публичных закупок

Президент Петр Порошенко подписал изменения в закон «О публичных закупках», принятый Верховной Радой 21 декабря.
Глава государства подчеркнул, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив десятки миллиардов бюджетных средств.
Закон расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере мониторинга публичных закупок.
По информации пресс-службы Минэкономразвития, документ предусматривает интеграцию в ProZorro систему риск-индикаторов, которая автоматически будет искать и подсвечивать подозрительные закупки. Они так же автоматически будут попадать в очередь на проверку ГАСУ.
Кроме сигналов от системы риск-индикаторов, поводом для проверки закупки станут обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы ГАСУ смогут проверить любую закупку и по собственной инициативе.
«Мы хотим, чтобы мониторинг базировался на индикаторах, которые автоматически подсвечивают подозрительные закупки. Система мониторинга, описанная в законопроекте, позволит заказчикам учиться на своих ошибках без финансовых потерь, ведь если они вовремя устраняют нарушения, административные штрафы не будут применяться. Когда же заказчик откажется реагировать на замечания, ГАСУ сможет принимать более суровых меры», — прокомментировал решение парламента Максим Нефедов, первый заместитель министра экономического развития и торговли.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.867,23 0.0275
|2.893,42 0.0175
|100 евро
|3.495,62 0.0781
|3.551,35 0.062
|10 рублей
|4,67 0.0015
|5,15 0.0013
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|Золото
|384.799,00-510,00
|Серебро
|4.919,003,84
|Платина
|291.935,002.621,00
|Палладий
|321.099,001.787,00
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