На правом берегу Киева откроют больницу скорой помощи

Киевская горгосадминистрация планирует реконструировать здание Киевской городской клинической больницы № 6 под больницу скорой медицинской помощи «Правобережная», на проспекте Космонавта Комарова. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Такое решение принято в связи с острой необходимостью обеспечения неотложной медицинской помощью тех киевлян, которые проживают на правом берегу столицы. Сейчас там нет ни одной больницы „скорой помощи“. Поэтому решено разместить ее на базе Киевской городской клинической больницы № 6 в Соломенском районе», — сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Согласно соответствующему распоряжению горгосадминистрации, заказчиком реконструкции выступит коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд-УКБ».

После реконструкции площадь медучреждения составит 9,5 тыс. м. Клиника будет обеспечивать медпомощью 1,5-1,7 млн жителей правобережной части Киева.

Работы будут выполнять за счет бюджетных средств.

Киевская городская клиническая больница № 6 расположена на просп. Космонавта Комарова, 3, на территории так называемого «Медгородка», где расположен еще ряд медицинских учреждений.

Бюджет Киева на 2018 год предусматривает расходы 9,1 млрд грн на здравоохранение.