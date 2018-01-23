В Украине падает промпроизводство

В прошлом году промышленное производство в Украине сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2017 к декабрю-2016 возросло на 0,4%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство выросло на 1%, а с учетом сезонного фактора — на 1,9%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2017 к декабрю-2016 рост составил 4,4%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 4,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 13,3%, что, вероятнее всего, было связано с необычно теплым началом зимы.

Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 4%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров произошел спад на 5,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 6,5%.

В январе-декабре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (12,0%),Одесской (11,8%), Ривненской (9,0%), Тернопольской (8,4%), Житомирской (8,3%), Винницкой (8,1%), Киевской (7,9%), Черновицкой (7,1%), Харьковской (6,1%), Запорожской (5,9%), Львовской (5,7%), Волынской (5,1%) областях.

В Луганской области промышленное производство в январе-декабре 2017г по сравнению с январем-декабрем 2016г снизилось на 31%, в Донецкой области — на 12,6%, в том числе в декабре-2017 по сравнению с декабрем-2016 в Луганской области спад составил 34%, в Донецкой — 16,2% (без учета зоны проведения АТО).