ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента РФ в Крыму

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента РФ в аннексированном Крыму.

Об этом сказал официальный представитель бюро Томас Раймер, сообщает РИА Новости.

«Среди стран, входящих в ОБСЕ, не достигнуто консенсуса по этому вопросу, а значит, мы не можем там (в Крыму — ред.) работать», — сказал Раймер.

Он отметил, что на данный момент начало работы долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в РФ планируется в начале февраля этого года.

Организация планирует направить в РФ 420 краткосрочных и 80 долгосрочных наблюдателей, но их окончательный список еще не сформирован.

Как сообщалось, в 2018 году результаты выборов президента РФ будут сомнительны с точки зрения легитимности. Это связано с планируемым голосованием на территории аннексированного Крыма.

Напомним, российские власти перенесли выборы президента в 2018 году с 11 на 18 марта — официальную дату аннексии Крыма российскими войсками. Такое решение 15 декабря единогласно принял российский Совет Федерации.