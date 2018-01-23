Прямые иностранные инвестиции в мире упали на 16% - ООН

По итогам 2017 года объем прямых иностранных инвестиций в мире снизился на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,52 трлн долларов.

Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о мировых инвестициях. Его авторы анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы, сообщает пресс-центр ООН.

Отмечается, что потоки прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой сократились на 17% и составили примерно 55 млрд. долларов, в основном, в связи с резким сокращением инвестиций в экономику России.

Потоки инвестиций в промышленно развитые страны по сравнению с предыдущим годом снизились еще сильнее: в страны Европы — на 27% и в страны Северной Америки — на 33%.

Объемы прямых иностранных инвестиций в развивающие страны оставались на таком же уровне, как и прошлом году.

Эксперты доклада предполагают, что налоговые реформы в США существенно повлияют на решения транснациональных корпораций, что скажется на глобальных инвестиционных потоках.

Как сообщалось, в 2018 году рост мирового ВВП составит 3,9%, что больше прошлой оценки на 0,2%. Такие данные озвучили в МВФ.