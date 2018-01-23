«Киевский бронетанковый завод» в 2017 году получил 503 миллиона чистого дохода

Госпредприятие «Киевский бронетанковый завод», входящее в состав концерна «Укроборонпром», завершило 2017 год полным выполнением государственного оборонного заказа, в соответствии с которым украинское войско получило новые БТР-3ДА, отремонтированные танки Т-72, а также другую бронетехнику. Об этом говорится в сообщении «Укроборонпрома».

«Киевский бронетанковый завод» в 2017 году выпустил более 100 единиц новых, модернизированных и восстановленных единиц бронетехники и другого вооружения.

«Эта и другая деятельность завода позволила получить 503 млн грн чистого дохода от реализации продукции, что позволило уплатить в бюджет всех уровней по 2017 год более 80 млн грн налогов и сборов. Для сравнения, в 2014 году чистый доход от реализации продукции составил около 287 млн грн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что такой темп работ удалось достичь благодаря организации нового современного сборочно-сварочного производства.