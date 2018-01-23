Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

«Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)», — говорится в сообщении МИД.

Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.

Ранее Тиллерсон заявлял, что обострение конфликта в Украине мешает США и России наладить диалог.