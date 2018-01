Россию можно исключить из Совета Европы - глава КС Литвы

Россию можно исключить из Совета Европы за нарушение Устава организации. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

По его словам, основанием для исключения страны из Совета Европы может быть не только нарушение ключевых статей Европейской конвенции прав человека, но и нарушение Устава организации. «Исключение страны из Совета Европы предусмотрено в статье 8 Устава. Основанием для исключения является серьезное нарушение статьи 3 Устава», — заявил он.

Так, в статье 8 Устава Совета Европы речь идет о том, что любой член ЕС, который «серьезно нарушил статью 3, может быть отстранен от своих прав на представительство». В свою очередь в статье 3 Устава речь идет о том, что «каждый член Совета Европы должен признавать принципы верховенства закона (principles of the rule of law)».

Глава КС Литвы подчеркнул, что агрессия, включая незаконный захват и аннексию иностранной территории — самое серьезное нарушение верховенства права (rule of law) в международных отношениях. «По мнению Нюрнбергского трибунала, это самое тяжелое международное преступление. И оно всегда сопровождается многочисленными и серьезными нарушениями прав человека, что подтверждается сообщениями и резолюциями различных международных организаций о ситуации в Крыму», — отметил он.

«Поэтому, в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, российская агрессия против Украины, в том числе аннексия Крыма, может рассматриваться как достаточное основание для изгнания России из Совета Европы. Следует также иметь в виду, что одной из причин создания Совета Европы является поощрение верховенства права и прав человека с тем, чтобы избежать повторения агрессивной войны и связанных с ней трагических последствий. Поэтому игнорирование агрессии противоречит духу и ценностям Совета Европы», — добавил Дайнюс Жалимас.