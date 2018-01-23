НБУ усовершенствовал порядок определения банками размера кредитного риска

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банковского сектора внес изменения в порядок определения банками размера кредитного риска.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ № 3 от 23 января 2018 года, которое вступает в силу с 24 января.
По данным НБУ, предусмотренные документом изменения в «Положение об определении банками Украины размера кредитного риска» № 351 от 30 июня 2016 года обусловлены актуализацией параметров логистической модели и диапазонов вероятности дефолта (PD), используемых банками при оценке финансового положения должников-юридических лиц.
«Актуализация произошла на основании обновленных данных финансовой отчетности должников-юридических лиц и с учетом текущих экономических тенденций», — отмечается в сообщении.
Изменения также отражают изменения в законодательных и нормативно-правовых актах НБУ, в частности, в план счетов бухгалтерского учета в связи с введением МСФО9, электронного документооборота и прочего; предложения банковского сообщества о порядке применения коэффициента кредитной конверсии (CCF) по операциям торгового финансирования, который соответствует подходам Базельского комитета по банковскому надзору, а также в анализ результатов практического применения банками требований положения № 351. В частности, изменениями ужесточены требования к приемлемости залога, учитываемой при расчете размера кредитного риска.
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