Школы Латвии переходят на государственный язык

Кабинет министров Латвии одобрил во вторник, 23 января, перевод средних школ на государственный язык, передает Delfi.

Согласно решению, в общеобразовательных учебных заведениях внедряется постепенный перевод на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Также министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис сказал, что его ведомство будет заниматься выполнением международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств.

В том числе, будет обеспечено необходимое финансирование учебных заведений, которые внедряют программы образования нацменьшинств. Напомним, в Украине с 2018 года русский язык исключен из списка предметов для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО).



