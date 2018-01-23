Одесские компании присвоили на ремонте дорог больше 100 миллионов, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что ряд компаний из Одессы незаконно присвоили за два года более 100 млн грн при выполнении подрядов на строительство и ремонт автодорог. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, установлено, что группа компаний из Одессы в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины. Сотрудники СБУ задокументировали, что во время государственных закупок владельцы и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов.

«Дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышению стоимости проведенных работ и использованных материалов. Оперативники спецслужбы установили, что общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 млн грн. В судебном порядке уже доказано уклонение предпринимателями от уплаты налогов в сумме 5 млн грн», — отмечается в сообщении.

Согласно заключению экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.

«По материалам спецслужбы, Антимонопольный комитет Украины применил в отношении группы компаний штрафные санкции в сумме более 37 млн грн и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года. Материалы уголовного производства в настоящее время находятся на рассмотрении суда», — сообщили в СБУ.