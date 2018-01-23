Войти
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн
доходы
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий
законы
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правонарушения
RSS

Одесские компании присвоили на ремонте дорог больше 100 миллионов, – СБУ

79
Одесские компании присвоили на ремонте дорог больше 100 миллионов, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что ряд компаний из Одессы незаконно присвоили за два года более 100 млн грн при выполнении подрядов на строительство и ремонт автодорог. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, установлено, что группа компаний из Одессы в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины. Сотрудники СБУ задокументировали, что во время государственных закупок владельцы и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов.

Читайте также: Кличко рассказал о планах на 300 км дорог и готовности к снегопадам

«Дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышению стоимости проведенных работ и использованных материалов. Оперативники спецслужбы установили, что общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 млн грн. В судебном порядке уже доказано уклонение предпринимателями от уплаты налогов в сумме 5 млн грн», — отмечается в сообщении.

Согласно заключению экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.

«По материалам спецслужбы, Антимонопольный комитет Украины применил в отношении группы компаний штрафные санкции в сумме более 37 млн грн и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года. Материалы уголовного производства в настоящее время находятся на рассмотрении суда», — сообщили в СБУ.

СБУ, Одесса, ремонт дорог
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.867,23 0.0275 2.893,42 0.0175
100 евро 3.495,62 0.0781 3.551,35 0.062
10 рублей 4,67 0.0015 5,15 0.0013
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О госбюджете США. Армагеддон приближается?

Тем, кто прогнозирует падение курса доллара именно из-за непринятия госбюджета США, скажу - важно разграничить: бюджет и госдолг - сферы ответственности Госказначейства США, доллар - сфера ответственности Федеральной резервной системы США. Думаю, из этого, при желании, можно сделать соответствующие выводы.
Нассим Талеб
Нассим Талеб
экономист и трейдер, автор теории «Черного лебедя»

Биткоин может ждать провал, но теперь мы знаем, что делать

Возможно, биткоин слишком волатилен, по крайней мере, пока. Но это первая органическая валюта. Само существование биткоина - это страховка, которая напомнит правительствам, что у них больше нет монополии на валюту, последний объект, который контролировала правящая элита. Это наша с вами страховка от будущего по сценарию Оруэлла.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Почему курс пошел вверх, и что с ним будет дальше

19 января курс в киевских обменных пунктах достиг психологического барьера в 29 гривен за доллар. Доллар по 29 продавали в Киеве всего несколько банков, и, наверное, с десяток операторов демонстративно установили курс 29,95 грн за доллар, вплотную пододвинув его к психологической отметке. Казалось бы, ничего нового тут нет, просто спекулянты щупали рынок перед очередным прыжком, но при более детальном рассмотрении все оказалось более запутанным, чем можно было предположить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016