Одесские компании присвоили на ремонте дорог больше 100 миллионов, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что ряд компаний из Одессы незаконно присвоили за два года более 100 млн грн при выполнении подрядов на строительство и ремонт автодорог. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, установлено, что группа компаний из Одессы в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины. Сотрудники СБУ задокументировали, что во время государственных закупок владельцы и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов.
«Дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышению стоимости проведенных работ и использованных материалов. Оперативники спецслужбы установили, что общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 млн грн. В судебном порядке уже доказано уклонение предпринимателями от уплаты налогов в сумме 5 млн грн», — отмечается в сообщении.
Согласно заключению экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.
«По материалам спецслужбы, Антимонопольный комитет Украины применил в отношении группы компаний штрафные санкции в сумме более 37 млн грн и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года. Материалы уголовного производства в настоящее время находятся на рассмотрении суда», — сообщили в СБУ.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.867,23 0.0275
|2.893,42 0.0175
|100 евро
|3.495,62 0.0781
|3.551,35 0.062
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