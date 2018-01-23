В Uber подсчитали, когда перестанут работать в убыток

Главный исполнительный директор Uber Technologies Inc. Дара Хосровшахи заявил, что компания выйдет на прибыльный уровень в течение трех лет.

Компания, владеющая популярным сервисом такси, до сих пор остается убыточной, теряя ежегодно миллиарды долларов, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В третьем квартале 2017 года Uber увеличила убыток более чем на треть, до $1,46 млрд, выручка компании составила $2,01 млрд.

Uber продолжит активно развивать операции, сообщил Хосровшахи в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. При этом, по его словам, компания находит возможности для повышения эффективности операций.

Целью Uber, находящейся в центре ряда расследований и скандалов, является «возвращение к нормальной деятельности». «Стремительный рост может затмевать проблемы корпоративной культуры», — отметил он.

Напомним, в декабре Uber открыл в Киеве штаб-квартиру, которая будет обслуживать регион Восточной и Центральной Европы. В частности, речь идет о Польше, Литве, Румынии, Эстонии, Словакии, Чехии и Украине. Всего компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах.