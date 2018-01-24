ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарной ситуации в Крыму и на Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в частности о ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом указано на сайте ПАСЕ, передает РБК-Украина.

«Ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией, которая является следствием продолжающейся российской войны против Украины, которая проходит в определенных районах Донецкой и Луганской областей, а также оккупации и попытки присоединения Крыма к Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным Ассамблеи, на сегодня более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Вооруженный конфликт занял более 10 тыс. человек. Число людей, получивших ранения во время войны, достигло более 24 тыс. человек. Кроме того, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, и почти полмиллиона человек ищут убежища в других странах, большинство из которых находятся в Российской Федерации.

Текст резолюции подготовил Эгидиюс Варейкис, представитель Литвы. Принятый текст резолюции призывает российские власти прекратить всякую финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях. Также, согласно документу, Россия должна обеспечивать соблюдение прав человека и безопасности всех людей, проживающих в оккупированном Крыму, и обеспечить беспрепятственный доступ к аннексированному Крыму международным организациям. Указано, что после оккупации в 2014 году 44 украинца исчезли в Крыму, 6 из них были найдены мертвыми, 17 были уволены, двое — осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести.

«Все стороны войны должны освобождать и обменивать всех военнопленных и людей, захваченных во время войны», — указано в резолюции.