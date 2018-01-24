Заполненность ПХГ Украины газом уменьшилась до 42%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 22 января уменьшился до 13,295 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 90,14 млн куб. м газа.
При этом в данных за 22 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 18,47 млн куб. м, из Венгрии — 3,29 млн куб. м, из Польши — 3,62 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 42%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.865,66 0.0118
|2.892,42 0.0075
|100 евро
|3.495,72 0.0791
|3.551,98 0.0683
|10 рублей
|4,67 0.0016
|5,15 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|384.799,00-510,00
|Серебро
|4.919,003,84
|Платина
|291.935,002.621,00
|Палладий
|321.099,001.787,00
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