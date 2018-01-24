Заполненность ПХГ Украины газом уменьшилась до 42%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 22 января уменьшился до 13,295 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 90,14 млн куб. м газа.

При этом в данных за 22 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 18,47 млн куб. м, из Венгрии — 3,29 млн куб. м, из Польши — 3,62 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 42%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.