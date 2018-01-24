Волкер и Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий Украины

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий. Об этом Волкер сообщил в своем Twitter.
«(Провели, — ред.) хорошую дискуссию с министром Чернышем о том, как Украина и США могут сотрудничать с международными организациями, чтобы помочь людям в подконтрольных России частях Украины и восстановить ее территориальную целостность», — сообщил Волкер.
Напомним, 23 января спецпредставитель Госдепа США Волкер прибыл в Украину, где он проведет ряд встреч с высшими чиновниками перед переговорами с помощником России Владиславом Сурковым в Дубае.
Накануне прошла встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко, на которой стороны выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений.
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