Волкер и Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий Украины

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий. Об этом Волкер сообщил в своем Twitter.

«(Провели, — ред.) хорошую дискуссию с министром Чернышем о том, как Украина и США могут сотрудничать с международными организациями, чтобы помочь людям в подконтрольных России частях Украины и восстановить ее территориальную целостность», — сообщил Волкер.

Напомним, 23 января спецпредставитель Госдепа США Волкер прибыл в Украину, где он проведет ряд встреч с высшими чиновниками перед переговорами с помощником России Владиславом Сурковым в Дубае.

Накануне прошла встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко, на которой стороны выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений.