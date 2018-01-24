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В Одесской области СБУ задержала на взятке сотрудников таможни и Госпогранслужбы

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В Одесской области СБУ задержала на взятке сотрудников таможни и Госпогранслужбы

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке должностных лиц таможни и Государственной пограничной службы, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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«Сотрудники СБ Украины разоблачили на взятке государственного инспектора таможенного поста „Кучурган“ Одесской таможни и инспектора Южного регионального управления Государственной пограничной службы», — сказано в сообщении.

Как отмечается, должностные лица систематически требовали от предпринимателей взятки за беспрепятственный вывоз товаров из Украины.

Так, от владельцев загруженного микроавтобуса чиновники требовали 300 долларов.

«Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время получения 9,2 тыс. гривен очередной неправомерной выгоды за беспрепятственный пропуск через границу двух автомобилей с товаром», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе осмотра помещений пункта пропуска была выявлена «суточная касса» с почти 30 тыс. гривен. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

СБУ, коррупция, расследования, Госпогранслужба, взяточничество
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