Количество украинских пользователей Facebook превысило 11 миллионов

Количество украинских пользователей социальной сети Facebook превысило 11 млн человек. Об этом сообщает Watcher со ссылкой на данные внутренней статистики Facebook.

Внутренняя статистика соцсети причисляет к пользователям тех, кто хотя бы раз в течение последних 30 дней был залогинен в Facebook.

Как отмечает издание, за последние 12 месяцев количество украинских пользователей соцсети выросло на 67% — с 6,6 млн до 11 млн. Наибольший рост был зафиксирован в мае 2017 года, когда украинским провайдерам было запрещено предоставлять доступ пользователям к российским социальным сетям.

При этом рост украинской аудитории Facebook происходит в первую очередь благодаря миграции пользователей «Одноклассники» и «ВКонтакте», поскольку естественный прирост интернет аудитории в Украине в 2017 года было незначительным.

Украинская аудитория социальной сети Instagram (принадлежит компании Facebook) составляет 7,3 млн пользователей. За год она выросла вдвое — с 3,6 млн.