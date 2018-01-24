Лавров: Киевская «партия войны» хочет перечеркнуть Минские договоренности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевская «партия войны» стремится перечеркнуть Минские договоренности.
Об этом он сказал в среду, выступая на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», передает ТАСС.
По его словам, единственным путем урегулирования ситуации на Донбассе остается «полная и последовательная реализация минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН».
«Основное препятствие на этом пути — киевская „партия войны“, которая хочет похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной Раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса», — заявил Лавров.
Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.
В окончательной версии, согласно предварительным решениям, убрали упоминание о Минских соглашениях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что принятый закон не противоречит Минским договоренностям.
Россия осуществляет военную агрессию в отношении Украины с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их «внутриукраинским конфликтом».
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