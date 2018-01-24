Шефчович приглашает РФ и Украину обсудить будущее транзита газа после Стокгольмского арбитража

Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович приглашает Россию и Украину вместе обсудить будущее транзита российского газа через Украину после решения Стокгольмского Арбитража.
«Мы обсуждали, как экспорт российского газа развивался в течение прошлого года, и мы увидели, что эти поставки были достаточно впечатляющими. И очень важную роль в поставках газа в Европу сыграл транзит через Украину. С нашей точки зрения это четко показывает, что транзит через Украину очень важен и останется важным в будущем», — сказал он журналистам в рамках форума в Давосе.
«Таким образом, мы договорились, что как только будет вынесено решение Стокгольмского арбитража, и все стороны получат шанс его тщательно изучить, будет здорово, если все могут встретиться и обсудить будущее транзита через Украину. И это, конечно, один из приоритетов Евросоюза, и я сегодня буду обсуждать эту тему с президентом Украины Порошенко», — сказал М.Шефчович.
По данным М.Шефчовича, в прошлом году Россия поставила в ЕС транзитом через Украину 94 млрд кубометров газа. «Это, я думаю, вполне можно считать достижением, и огромные объёмы газа означают, что данное транзитное направление очень важно для „Газпрома“ как поставщика, для Украины как транзитера и для Евросоюза как потребителя. И я буду обсуждать с ним то, как мы будем работать после вынесения решения Стокгольмского арбитража, чтобы создать конструктивную атмосферу с тем, чтобы убедиться, что этот транзитный маршрут останется важным маршрутом поставок в Европу, которого хватит до 2019 года», — отметил еврокомиссар.
Как сообщалось, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря 2017 года вынес окончательное решение по иску «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» о долге за поставку газа. Суд обязал «Нафтогаз» погасить долг за поставку «Газпромом» газа в $2,018 млрд в 2013-2014 годах. Суд обязал «Нафтогаз» закупить до конца срока действия контракта не менее 4 млрд куб. м (по правилу «бери или плати»). Суд отклонил требования «Газпрома» заплатить $56 млрд по условию «бери или плати» за 2009-2017 годы и $14 млрд — требования «Нафтогаза» возврата «переплаты» за газ с мая 2011 по апрель 2014 год.
Ранее «Газпром» обжаловал в окружном суде промежуточное (отдельное) решение арбитража от 31 мая по некоторым принципиальным вопросам.
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