За 2017 год поступления от военного сбора выросли на 3,6 млрд грн

Поступления в государственный бюджет от военного сбора за январь-декабрь 2017 года выросли на 3,6 млрд грн, до 15,1 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба на своем сайте.
«Больше всего военного сбора уплатили плательщики Киева — 2,398 млн грн. 859 млн грн поступило в бюджет от налогоплательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн — Харьковской и 679 млн грн — Львовской», — сказал директор департамента налогов и сборов с физлиц ГФС Павел Дроняк.
Как отмечает ГФС, наибольшие поступления военного сбора за год зафиксированы в декабре — более 1,7 млрд грн.
Напомним, ранее в ГФС определили 9 стратегических направлений на 2018 год.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.863,66 -0.027
|2.889,40 -0.0356
|100 евро
|3.502,46 0.0724
|3.560,01 0.0892
|10 рублей
|4,68 0.001
|5,15 0.0008
|Курс, UAH
|Золото
|384.884,0085,00
|Серебро
|4.901,25-17,75
|Платина
|293.555,001.620,00
|Палладий
|315.204,00-5.895,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016