За 2017 год поступления от военного сбора выросли на 3,6 млрд грн

Поступления в государственный бюджет от военного сбора за январь-декабрь 2017 года выросли на 3,6 млрд грн, до 15,1 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба на своем сайте.

«Больше всего военного сбора уплатили плательщики Киева — 2,398 млн грн. 859 млн грн поступило в бюджет от налогоплательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн — Харьковской и 679 млн грн — Львовской», — сказал директор департамента налогов и сборов с физлиц ГФС Павел Дроняк.

Как отмечает ГФС, наибольшие поступления военного сбора за год зафиксированы в декабре — более 1,7 млрд грн.

Напомним, ранее в ГФС определили 9 стратегических направлений на 2018 год.