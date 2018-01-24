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Назначен новый комиссар Совета Европы по правам человека

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Назначен новый комиссар Совета Европы по правам человека

Новым комиссаром Совета Европы по правам человека стала Дуня Миятович, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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«Дуня Миятович — новый комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю успеха в должности», — написал Кулеба на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

«Ожидаю от нее принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России», — добавил он.

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Миятович боснийская правозащитница, специалист по масс-медийному праву, с 2010 года была Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Она окончила университет в Сараево в 1987 году, продолжила образование в Болонском университете и Лондонской школе экономики и политических наук. Завершила учёбу в 2002 году защитой магистерской диссертации «Интернет и свобода слова» (англ. The Internet and Freedom of Expression). Родными языками Дуни Миятович являются боснийский, сербский и хорватский. Она также свободно владеет английским и немецким языками. В настоящее время совершенствует свои знания по французскому и русскому языкам.

ЕС, права человека, кадры, назначения, Совет Европы, Дуня Миятович
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