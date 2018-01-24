Порошенко и Шефчович обсудили пути дальнейшей интеграции энергорынка Украины в рынок ЕС

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

«Глава государства поблагодарил ЕС и лично еврокомиссара за неизменную поддержку Украине на пути реформ в энергетической сфере и укрепление энергетической независимости... Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины в Энергетическое союза ЕС», — говорится в обнародованном в среду вечером сообщении пресс-службы президента Украины.

Собеседники выразили удовлетворение в связи с завершением работы, необходимой для запуска Фонда энергоэффективности Украины, в который ЕС намерен внести 100 млн евро.

Порошенко подчеркнул, что Украина привержена дальнейшему реформированию энергетической отрасли в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.