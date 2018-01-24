Порошенко обсудил с премьером Израиля ввод миротворцев на Донбасс и соглашение о ЗСТ

Президент Украины Петр Порошенко 24 января провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-центр главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, пути дальнейшего развития дружественных отношений между странами, ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.

Собеседники согласились касательно необходимости дальнейшей активизации экономического сотрудничества и подтвердили готовность завершить переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Порошенко поблагодарил Израиль за поддержку резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму в декабре 2017 года, а также отметил, что в Украине ожидают признания Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида. С учетом чествования 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста, Порошенко выразил солидарность с чествованием памяти жертв этой ужасной трагедии.

Сообщается, что стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития украинско-израильского политического диалога на всех уровнях.

Также отмечается, что Порошенко возобновил свое приглашение Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в удобное время.

Как сообщалось, Петр Порошенко 24 января прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. Он выступит с речью во время сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?».

Глава государства также примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров «Создание общего будущего в расколотом мире».

Кроме того, в этом году в украинской делегации запланированы не мало встреч на полях Давосского форума. В первую очередь, ожидается анонсированная накануне МИД встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с тем, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард также начала встречу с Порошенко. В МВФ предположили, что стороны обсудят «последние события и перспективы реформ в Украине». Не исключено, что Лагард и Порошенко будут говорить и о законопроекте относительно Антикоррупционного суда, который ранее в МВФ раскритиковали.

В целом же у украинского президента запланированы около 20 встреч на полях форума.