ПриватБанк отказался от жесткой конкуренции с Ощадбанком

ПриватБанк будет придерживаться лишь «разумных принципов конкуренции», сообщил глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча, пишет FinClub.

«Я не поддерживаю жесткой конкуренции в процентных ставках. Мы планируем конкурировать за счет наших продуктов, услуг и нашего качества. ПриватБанк уже имеет успешный опыт в этих вопросах. С другой стороны, мы еще не имеем информации о стратегии других государственных банков, и поэтому я не могу дать более развернутый комментарий на этот вопрос», — заявил Акчакоча.

ПриватБанк долгое время использовался бывшими акционерами, чтобы финансировать их бизнес. После национализации банка ситуация поменялась.

«Дорогие депозиты использовались для того, чтобы выдавать кредиты, которые не возвращались. ПриватБанк должен быть обычным, нормальным банком, который будет адекватным образом конкурировать с такими же банками. Все, что соответствует разумным подходам, является приемлемым. Умная конкуренция, оправданные процентные ставки, обоснованная доля на рынке — именно к этому мы стремимся», — отметил Акчакоча.

Напомним, также он рассказал, что ПАО «ПриватБанк» приватизируют в 2021 году.

Как известно, глава ПриватБанка Александр Шлапак в феврале 2017-го признался, что он фактически стал инициатором сговора госбанков для изменения правил игры на рынке. Государственные банки, хранящие 60% сбережений украинцев, выступили с единой депозитной политикой. ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк в один день провели синхронное снижение ставок по вкладам.

АМКУ начал расследовать эту ситуацию, но в итоге никого не наказал и ничего не нашел.