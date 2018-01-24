Журналисты обвинили в давлении главу Николаевской ОГА Савченко

В Николаеве журналисты Татьяна Локацкая и Андрей Лохматов заявили о давлении со стороны главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко на местные СМИ и журналистов, которые пишут о нем критические материалы. О давлении Савченко журналисты сообщили в Институт массовой информации, а также разместили соответствующие сообщения в Facebook.

«Кроме этого, частые вызовы журналистов по одному, как будто не в воспитательных целях, а просто кофе попить. На разговоры, как правило, звали, мягко говоря, неудобных журналистов. Были фразы, на кого можно открыть дело. Постоянный кич, что все правоохранительные структуры в области под ним. Были претензии и про неудобные комментарии в Фейсбуке», — рассказала Локацкая ИМИ.

Журналисты рассказали, что последний случай давления со стороны Савченко произошел 23 января, когда Лохматов опубликовал выпуск своей авторской программы журналистских расследований «Чергова зрада». Отметим, что расследование проводилось на тему незаконного выполнения руководством Николаевской ОГА ремонтных работ в аэропорту.

В свою очередь Лохматов подтвердил, что выпуск его программы происходит на заказ интернет-издания «НикВести» и в этот раз действительно не был опубликован.

«Я готовил сюжет о том, как руководство Николаевской облгосадминистрации, незаконно обходя тендерные процедуры, провело работы по капитальному ремонту здания аэровокзала николаевского аэропорта. В расследовании содержатся доказательства того, что заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи и депутат облсовета от „БПП“ Федор Барна давили на руководство аэропорта с требованием как можно скорее объявить тендер на капремонт терминала под конкретное частное предприятие „Житлопромбуд-8“, которое еще летом начало работы без тендера, договора и даже проек то, чем лично руководил вице-губернатор. До того, как сюжет был опубликован, руководство ОГА было в курсе его подготовки. Публикацию сюжета мы планировали на вторник. В понедельник председатель ОГА Алексей Савченко настойчиво приглашал меня к себе в кабинет, но я отказался от встречи. в конце концов во вторник утром к учредителям интернет-издания „НикВести“, по заказу которого я снимаю программу журналистских расследований, прямо в редакцию приехали сотрудники полиции и вручили им повестки на допросы в качестве свидетелей. В результате мне пришлось публиковать сюжет только в своем блоге и на своей странице в социальной сети Facebook — издание не опубликовало выпуск», — рассказал журналист в комментарии РБК-Украина.

Главный редактор «НикВести» Олег Деренюга в комментарии ИМИ подтвердил, что сюжет о николаевском аэропорте не был опубликован на сайте издания и что одна из владельцев издания накануне опубликования материала получила повестку на допрос в полицию.

«Действительно, Андрей Лохматов на условиях договора снимает для нашего издания авторскую программу журналистских расследований. Согласно договору, издание не влияет на содержание программы. Действительно, программа не была опубликована в ленте новостей, а вышла только у него в персональном блоге на сайте и на странице Facebook. Действительно, одна из основателей „НикВести“ получила повестку на допрос в полицию в качестве свидетеля в день, когда программа должна была выйти в ленте новостей. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — рассказал Деренюга.

Комментарий у председателя ОГА Алексея Савченко ИМИ взять не удалось. Как сообщила его пресс-секретарь Анастасия Ткач, у председателя ОГА напряженный график.

В то же время советник главы ОГА по вопросам коммуникации с общественностью Андрей Сенченко так прокомментировал заявление журналистам: «Я считаю эти заявления личными фантазиями, субъективными впечатлениями этих журналистов».

Напомним, 29 декабря директор «Международного аэропорта «Николаев» Михаил Галайко задержан на взятке главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко в 700 тыс. гривен.