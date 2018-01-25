Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его ведомство требует от Украины юридических гарантий в том, что применение в Украине нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, говорится в сообщении на сайте венгерского МИДа.

«Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии», — передают авторы заявления слова Сийярто.

Венгерский дипломат в очередной раз утверждает, что приняв закон, Украина нарушила международные нормы о защите нацменьшинств.

Также снова повторяется угроза Сийярто о том, что в случае отсутствия юридических гарантий Венгрия оставит за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, которым обязала преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го. До старшей школы можно получать образование на языке нацменьшинств. Потом можно учить этот язык как отдельный предмет. А преподавать учителя должны на украинском. Идея была в том, чтобы выпускники школ нормально владели государственным языком. После этого волна возмущения прокатилась по Румынии, Венгрии, Молдове и России. Спокойно отреагировали поляки и болгары.

Венгрия заявила, что будет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Венгрия также угрожала санкциями и анонсировала акцию под лозунгом «самоопределение для Закарпатья». После этого 12 октября 2017 года в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании «все без исключения» рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. Позднее Венгрия наложила вето на работу декабрьской комиссии Украина-НАТО. В начале месяца 11 государств-членов Альянса раскритиковали позицию Будапешта и его ультиматумы.