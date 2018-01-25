Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его ведомство требует от Украины юридических гарантий в том, что применение в Украине нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, говорится в сообщении на сайте венгерского МИДа.
«Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии», — передают авторы заявления слова Сийярто.
Венгерский дипломат в очередной раз утверждает, что приняв закон, Украина нарушила международные нормы о защите нацменьшинств.
Также снова повторяется угроза Сийярто о том, что в случае отсутствия юридических гарантий Венгрия оставит за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.
Напомним, что Верховная Рада приняла закон, которым обязала преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го. До старшей школы можно получать образование на языке нацменьшинств. Потом можно учить этот язык как отдельный предмет. А преподавать учителя должны на украинском. Идея была в том, чтобы выпускники школ нормально владели государственным языком. После этого волна возмущения прокатилась по Румынии, Венгрии, Молдове и России. Спокойно отреагировали поляки и болгары.
Венгрия заявила, что будет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Венгрия также угрожала санкциями и анонсировала акцию под лозунгом «самоопределение для Закарпатья». После этого 12 октября 2017 года в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании «все без исключения» рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. Позднее Венгрия наложила вето на работу декабрьской комиссии Украина-НАТО. В начале месяца 11 государств-членов Альянса раскритиковали позицию Будапешта и его ультиматумы.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.859,18 -0.0252
|2.886,78 -0.0208
|100 евро
|3.521,21 0.186
|3.586,08 0.2475
|10 рублей
|4,65 -0.0026
|5,15 -0.0001
|Курс, UAH
|Золото
|384.884,0085,00
|Серебро
|4.901,25-17,75
|Платина
|293.555,001.620,00
|Палладий
|315.204,00-5.895,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016