Порошенко пригласил в Украину советника Трампа Кушнера

Президент Украины Петр Порошенко пригласил в Украину Джареда Кушнера — старшего советника президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.
«Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину», — написал Святослав Цеголко.
Так, на форуме у президента достоялась встреча с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошли переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, состоялась беседа с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович, а также переговоры со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.
Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд готов в дальнейшем продолжать поддерживать Украину.
В свою очередь Петр Порошенко отметил, что Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как с «важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ».
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