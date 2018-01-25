Порошенко пригласил в Украину советника Трампа Кушнера

Президент Украины Петр Порошенко пригласил в Украину Джареда Кушнера — старшего советника президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

«Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину», — написал Святослав Цеголко.

Так, на форуме у президента достоялась встреча с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошли переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, состоялась беседа с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович, а также переговоры со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд готов в дальнейшем продолжать поддерживать Украину.

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как с «важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ».