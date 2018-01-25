В ОБСЕ зафиксировали около 60 взрывов на Донбассе

Участники миссии СММ ОСБЕ зафиксировали около 60 взрывов на Донбассе с 22 по 23 января, говорится в отчете организации.

«В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 65 взрывов против около 280 соответственно)», — сказано в сообщении.

Как сообщается, в Луганской области участники миссии зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

«В Луганской области миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 230 взрывов», — сообщили в отчете.

Кроме того, команда миссии ОСБЕ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, размещенное за пределами линий отвода, и зафиксировала там отсутствие 10 танков (пяти Т-64 и пяти Т-72), 9 минометов и 15 противотанковых пушек (МТ-12).

«СММ зафиксировала боевые бронированные машины в пределах зоны безопасности. На восточной окраине подконтрольного правительству Мариуполя члены патруля миссии видели боевую машину пехоты (БМП-2). В неподконтрольном правительству Донецке наблюдатели видели БТР-80», — отметили в ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала признаки подготовки к эскалации боевых действий на Донбассе.